شكرا لبحثكم عن خبر ”كلاشينكوف المداني” يتسبب في إيداع 15 جندي وضابط في سجون صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت وسائل اعلام محلية، اليوم الخميس، أن "كلاشينكوف المداني" تسبب في إيداع 15 جندي وضابط في سجون صنعاء.

وأوضحت المصادر، إن مليشيا الحوثي اختطفت أفراد حراسة المتحف الوطني في صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، وزجتهم في السجون، بذريعة "اختفاء كلاشينكوف أحد قياداتها الصرعى من المتحف".

واشارت المصادر الى أن المليشيا الحوثية كانت قد وضعت قطعة السلاح الشخصي (آلي) الخاصة بالقيادي الصريع طه المداني، للاحتفاظ بها في المتحف الوطني بحي التحرير وسط العاصمة صنعاء، عقب مقتله.

وخصصت مليشيا الحوثي زوايا في المتحف الوطني لمقتنيات قياداتها الصرعى، بمن فيهم طه حسين المداني ولطف القحوم، فيما أغلقت أبواب الغرف الواقعة في الطابق الثاني من مبنى المتحف وعلقت صور قتلاها على طول جدران الممر.

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ولفتت المصادر الى أن "بندق المداني اختفت من المتحف الوطني بعد فترة من وضعها فيه، وإثر ذلك اعتقلت المليشيا 15 جندياً وضابطاً من أفراد حماية المتحف، واقتادتهم إلى السجون قبل نحو شهرين، ومارست بحقهم صنوفاً من التعذيب، و منعت عنهم الزيارات".

ونوهت المصادر بأن نيابة الأموال العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أفرجت مؤخراً عن 9 منهم، فيما تواصل احتجاز 6 آخرين، رغم صدور توجيهات من النائب العام في سلطة الحوثي، بإطلاق سراحهم.

ويعد المتحف الوطني بصنعاء أبرز المتاحف القديمة في اليمن، ويضم أهم القطع الأثرية التي جمعت من مواقع مختلفة، وتعد شواهد حية لحضارات اليمن القديمة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.