شكرا لبحثكم عن خبر شاب يمني يقتل أمريكي بعد محاولته السطو المسلح على محلهم في امريكا "فيديو" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام شخص بالدفاع عن محل له من سطو مسلح باطلاق النار على المهاجمين واصابة احدهم اصابة قاتلة .

وقال الناشطون ان الشاب اليمني "علاء احمد العودي" افشل عملية سطو على محل لهم من قبل ثلاثه مسلحين في مدينة بكسفيلد كالفورنيا .

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واضاف الناشطون ان الشاب اليمني تمكن من قتل احد المعتدين بينما فر البقيه الذين كانوا يحملون سلاح وقاموا بإطلاق النار على صاحل المحل اليمني الا انه نجا ولم يصب بأذى بينما استطاع إصابة احد المهاجمين و الذي توفى لاحقا.

وتعاني الولايات المتحدة من عمليات سطو مسلح تقوم بها عصابات بشكل متكرر ودائم .