شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. قاطرات محروقة وجثث متفحمة تتسبب في استمرار انقطاع طريق العبر- مأرب والمسافرين يسلكون خطوط رملية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، بأن القاطرات المحروقة والجثث المتفحمة تسببت في استمرار انقطاع طريق العبر- مأرب، رغم نجاح حملة عسكرية في افتتاحه.
وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن المسافرين يسلكون خطوط رملية، إثر انقطاع طريق العبر- مأرب، العرقين بسبب قاطرات محروقة، وجثث متفحمة منذ يومين، نتيجة للمواجهات المسلحة بين الجيش اليمني وعصابة تقطع تخريبية مدعومة من مليشيا الحوثي.
يأتي ذلك في وقت نجحت فيه حملة عسكرية من فتح الطريق الدولي بين مارب وحضرموت عقب اشتباكات عنيفة بين الجيش وعناصر مسلحة بمنطقة العرقين، بعد يومين من توقفه إثر اشتباكات بين قوات الجيش ومسلحين قبليين مدعومين من المليشيا.
وكانت المواجهات خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 8 بينهم مدنيين إثر محاولة العناصر المسلحة إقامة حواجز قرب موقع عسكري على الخط العام وإطلاق النار.
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