شكرا لبحثكم عن خبر استمرار المواجهات بين الجيش والمقاومة ومليشيا الحوثي شمال الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصلت المواجهات بين قوات الجيش الوطني والمقاومة وميليشيا الحوثي في جبهات شمال الضالع ولا تزال مستمرة.

وأكدت مصادر ميدانية أن المواجهات تجددت بين الجانين على إثر هجوم للحوثيين على مواقع الجيش والمقاومة في جبهتي باب غلق والفاخر بمديرية قعطبة شمال الضالع.

وأوضحت المصادر أن مواجهات مماثلة اندلعت بين الجانبين في جبهة الجب عقب تمكن قوات الجيش والمقاومة من كسر الهجومين في جبهتي باب غلق والفاخر.

وفي هذه الأثناء لا زال دوي القصف المدفعي المتبادل بين الجانبين يسمع دويه إلى مناطق بعيدة من مديريتي قعطبة والضالع.