عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس الوزراء يوجه بالتعامل الحازم مع العناصر التخريبية فى مأرب

الجمعة 29 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وجه رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، الأجهزة العسكرية والأمنية بمحافظة مأرب التعامل بحزم وقوة مع العصابات التخريبية والعناصر الخارجة عن النظام والقانون، التى تحاول تعكير أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين بالمحافظة.

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وأكد رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفى أجراه مع محافظ مارب سلطان العراده، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية، مساء الخميس - ثقته الكاملة فى قدرة الأجهزة العسكرية والأمنية وبالتفاف شعبى من أبناء محافظة مأرب الأبطال على إفشال كل المساعى الرامية إلى افتعال الفوضى، مشيرا إلى أن محافظة مأرب قدمت نموذجا متميزا للاستقرار والتنمية فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الوطن، ولن يتم السماح بتشويه هذا النموذج من قبل ضعفاء النفوس.

ووضع محافظ مأرب رئيس الوزراء، أمام الأحداث التى شهدتها منطقة العرقين بالمحافظة، والجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل مع العناصر الخارجة على النظام والقانون، مؤكدا أن السلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية وبالتفاف شعبى من أبناء المحافظة عازمة على إفشال كل المخططات التى تحاول زعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد الدكتور معين عبد الملك، وقوف الحكومة الكامل مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب لتعزيز الأمن والاستقرار، وثقتها الكاملة بان أبناء مأرب الأبطال وقبائلها الشرفاء سيكونون سندا وعونا للدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية فى الحفاظ على امن واستقرار محافظتهم.