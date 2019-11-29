شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : فضيحة جديدة تهز الكويت بكاملها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد الكويت فضيحة جديدة عقب اتهام نائب في مجلس الأمة (البرلمان)، بالتدخل لتهريب ابنه المقبوض عليه من دورية أمنية.

وذكرت صحيفة "القبس" المحلية أن أحد رجال الأمن تقدم بشكوى ضد النائب ماجد المطيري في مركز شرطة الرقة اتهمه فيها بتمكينه لابنه من الفرار من الدورية الأمنية في منطقة العقيلة بمحافظة مبارك الكبير، وإهانته لرجل الأمن أثناء تأديته لوظيفته.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل واخيرأ : أمير قطر يصعق الامارات ويقدم للملك سلمان عرض مغري تسيل له اللعاب ولا يمكن رفضه سيقلب الوضع في اليمن راسا على عقب من الشمال الي الجنوب

شاهد : فتاة السعودية حسناء تكتب على جسدها رسالة صادمة لولي العهد السعودي .. وهذا نص ماورد فيها

عاجل : قطر تباغت دول الحصار وتقدم مكافأة جديدة للأردن .. بعد انسحابها من حلف السعودية والإمارت (وهذه تفاصيلها)

خبر صادم : اشهر متاجر المملكة تثير جنون الجميع وتطلب من موظفيها النساء والرجال الظهور شبه عراة وبملابسهم الداخلية فقط ...شاهد النتيجة الصادمة

السمة : يفاجئ الجميع ويكشف حقيقة اعتقال نجله ونجل الرئيس الراحل ”علي صالح“ في مطار ”سيول“ بكوريا

دراسة فإن : تفجر مفاجاة صادمة .. وتكشف عن 79% من السعوديين والإماراتيين يقاطعون مشاهير"السوشيال ميديا" لهذا السبب

شاهد ما يقرأه الاخرون

Advertisements

-------------------------------------------------------------------------------------

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله: إن الشرطي أفاد في شكواه بأنه كان في جولة روتينية بمنطقة العقيلة، عندما شاهد حدثًا يقود سيارة، فأوقفه وطلب منه دفتر المركبة، ثم طلب منه الصعود الى الدورية.

وأوضح المصدر أن الحدث اتصل بوالده، وخلال دقائق معدودة وصل إليه مستقلًا سيارته، في حين رافقه خمسة آخرون داخل سيارة أخرى، وفتحوا باب الدورية وأنزلوا الحدث عنوة.

وذكر المصدر أن النائب طلب من رجل المرور دفتر المركبة، إلا أن الأخير رفض إعطاءه الدفتر، فكان رد النائب: "دفتر السيارة راح تجيبه البيت".

ومن جانبها علقت وزارة الداخلية على القضية المثارة من قبل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً "إنه تم تسجيل قضية (تمكين مقبوض عليه من الفرار وإهانة موظف أثناء تأدية عمله) وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية واستدعاء الأطراف".

وعلى صعيد متصل تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على الابن واثنين من المرافقين، وجرت إحالتهم الى جهة التحقيق.

ومن جهته علّق النائب ماجد المطيري على الحادثة بالقول "بخصوص الواقعة التي حدثت في الشارع الداخلي أمام منزلي في منطقة العقيلة، فإن ما يتم تداوله غير صحيح البتة ومناف للواقع، وإيمانًا مني أن الدوريات بها كاميرات من المفترض أن تسجل جميع الوقائع التي تمر عليها حماية لحقوق المواطن قبل حق الشرطي".

وأضاف المطيري، دون أن يوضح تفاصيل الحادثة "إنني على ثقة كاملة بأن التحقيق سيقول كلمته ونحن مع اتخاذ الإجراءات القانونية، والحقيقة كاملة ستتضح من خلال التحقيق، وهناك من يريد الاصطياد في الماء العكر والبحث عن بطولات وهمية من خلال واقعة لا تستحق كل هذه الضجة".

وتأتي هذه الحادثة بعد الضجة التي أثارها الشيخ عبد الله السالم الصباح، الأخ غير الشقيق لأمير دولة الكويت، عقب تسريب فيديو له تطاول فيه على أحد ضباط وزارة الداخلية الكويتية، لتمرير معاملة غير قانونية، كونه أحد أفراد الأسرة الحاكمة.

أصدرت النيابة العامة قررًا بحبس الشيخ عبدالله سالم لمدة 21 يومًا وإحالته للسجن المركزي على ذمة قضية الإساءة للضابط صالح الراشد، ووجهت له تهمة التهديد والابتزاز لتصبح القضية جناية وليست جنحة.