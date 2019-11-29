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عدن - ياسمين التهامي - جميح يفجر مفاجأة بشأن الانتقالي في عدن والحوثي في صنعاء ويحذر من سقوط الشرعية اليمنية إذا تم هذا الأمر!

حذر الكاتب والمحلل السياسي اليمني /الدكتور محمد جميح ، الحكومة اليمنية إلاّ تضيع فرصة اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية للتهدئة في جنوب اليمن. وقال محمد جميح في تدوينة له على”تويتر” اتفاق الرياض على المحك الاتفاق إجمالاً في نصه مطابق لمطالب الشرعية. جديد اب برس : مجتهد يفجر مفاجأه ويكشف عن امر خطير سيحدث في السعوديه نهاية الشهر الجاري...تفاصيل خطيرة Advertisements وتابع” بالنسبة للانتقالي أعطاه الاتفاق المشروعية التي بدونها تكون سلطته في عدن غير مختلفة عن سلطة الحوثي بصنعاء. وأردف قائلاً:” إذا ضيعت الشرعية خاصة فرصة الاتفاق فإن التفاوض القادم لن يكون بين شرعية وانقلاب ولكن بين مكونات سياسية.

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