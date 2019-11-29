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عدن - ياسمين التهامي - المفاجأة بشأن اليمن...هذا ماحدث في لقاء بن سلمان بـ احمد علي في الامارات"تفاصيل"

التقئ ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بنجل الرئيس السابق احمد علي في العاصمة الاماراتية ابو ظبي . ونقل موقع عناوين بوست عن مصادر سياسية مطلعة ان نجل الرئيس اليمني السابق التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على هامش لقاء الاخير بولي العهد الاماراتي محمد بن زايد . جديد اب برس : مجتهد يفجر مفاجأه ويكشف عن امر خطير سيحدث في السعوديه نهاية الشهر الجاري...تفاصيل خطيرة Advertisements واشار المصدر ان الامير محمد بن سلمان ناقش مع العميد احمد علي سبل انهاء حرب اليمن واستئناف العملية السياسية في اليمن وانهاء المشروع الفارسي في اليمن.

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