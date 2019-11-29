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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل سبق ان حلمت في منامك بهذا الشيء المرعب وصحوت من نومك مذعورا..لا تقلق ولا تخاف فالامر ليس خطير ( شاهد التفسير للكابوس الذي يرعب الجميع )

2019/11/29 الساعة 07:29 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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