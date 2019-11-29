شكرا لمتابعة خبر عن ترحيل آلاف المغتربين اليمنيين من السعودية بسبب السعودة والشرعية تباغت الجميع وتصدر رد عاجل وصادم صعق المغتربين اليمنيين وابكاهم من شدة القهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ترحيل آلاف المغتربين اليمنيين من السعودية بسبب السعودة والشرعية تباغت الجميع وتصدر رد عاجل وصادم صعق المغتربين اليمنيين وابكاهم من شدة القهر

2019/11/29 الساعة 07:13 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترحيل آلاف المغتربين اليمنيين من السعودية بسبب السعودة والشرعية تباغت الجميع وتصدر رد عاجل وصادم صعق المغتربين اليمنيين وابكاهم من شدة القهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.