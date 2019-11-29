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ترحيل آلاف المغتربين اليمنيين من السعودية بسبب السعودة  والشرعية  تباغت الجميع وتصدر رد عاجل وصادم صعق المغتربين اليمنيين وابكاهم من شدة القهر 

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صنعاء - ياسمين الخيامي - ترحيل آلاف المغتربين اليمنيين من السعودية بسبب السعودة  والشرعية  تباغت الجميع وتصدر رد عاجل وصادم صعق المغتربين اليمنيين وابكاهم من شدة القهر 

2019/11/29 الساعة 07:13 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر ترحيل آلاف المغتربين اليمنيين من السعودية بسبب السعودة  والشرعية  تباغت الجميع وتصدر رد عاجل وصادم صعق المغتربين اليمنيين وابكاهم من شدة القهر  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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