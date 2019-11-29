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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصور..الملك سلمان يباغت الجميع ويقدم لـ"عبدالملك الحوثي" هدية لا تقدر بثمن شاهد كيف تم استقبلها (3 صور للهدية الملكية التي صارت حديث الشارع اليمني )

2019/11/29 الساعة 06:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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