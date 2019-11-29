شكرا لبحثكم عن خبر قناة حوثية تحذف ”ثورة شعبية” من تصريح لـ”وزير الدفاع” بحكومتها و الاخير يوجه تهديد جديد للعالم و”التحالف” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه وزير الدفاع بحكومة مليشيا الحوثي، غير المعترف بها، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، اليوم الخميس، تهديدا جديدا للمصالح الاقتصادية لكافة دول العالم عموما ولدول التحالف العربي على وجه الخصوص.

وقال العاطفي في تصريح أوردته "سبأ" بنسختها الحوثية، بمناسبة العيد الـ 52 للاستقلال المجيد الـ 30 من نوفمبر، أن " الحرب الحقيقية بيننا وبينهم لم تبدأ بعد"؛ في اشارة الى دول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

وأضاف العاطفي:" إلى دول العالم وكياناته بشكل عام بما فيها دول التحالف وعلى رأسهم الكيان الصهيوني بأن الأمن القومي العالمي وخاصة في الجانب الاقتصادي مرهوناً بسيادة واستقرار الأمن القومي للجمهورية اليمنية، وبمعنى أوضح أن يكون هناك أمن واستقرار شامل وكامل لليمن واقتصاده الوطني، ما لم فإن المصالح القومية الدولية وخاصة الاقتصادية ستتضرر أكثر مما يتصوره البعض في حالة استمرار (ما اسماه) العدوان والصمت العالمي إزاء ذلك".

Advertisements

وحول ذات التصريح، فإن قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، حذفت من تصريح العاطفي جملة "ثورة شعبية تحررية".

وكانت مصادر ذكرت ان العاطفي تعرض لإصابات اثر هجوم مسلح على منزلة بمحافظة صنعاء خلال الايام الماضية.