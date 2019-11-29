شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تدشن صرف رواتب الموظفين في الحديدة .. ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، صرف المرتبات لموظفي محافظة الحديدة (غرب اليمن) التي تشهد مواجهات متقعطة بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي الانقلابية منذ العام الماضي.

وقال مصدر في مصرف الكريمي إنه دشن اليوم، صرف مرتب شهر نوفمبر الجاري لموظفي محافظة الحديدة المرسلة من الحكومة الشرعية.

وكانت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وميلشيا الحوثي الانقلابية وقعا في ديسمبر 2018 اتفاقاً في العاصمة السويدية ستوكهولم برعاية اممية قضى بانسحاب الحوثيين من الحديدة.

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وأعلن الحوثيون في مايو الماضي انسحابهم من طرف واحد من موانئ الحديدة الرئيسية؛ رأس عيسى، الصليف، الحديدة، في خطوة رحبت بها الامم المتحدة في حين اعتبرتها الحكومة "مسرحية هزلية".

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.