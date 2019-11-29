شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الخدمة المدنية تعن الأحد القادم إجازة رسمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ، ان يوم الأحد القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الذكرى الـ 52 ليوم الإستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه "استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية وكون الاجازة تصادف يوم السبت فقد تم الإستعاضة عنها باليوم التالي الأحد الموافق 1 ديسمبر2019م".

وعبرت الوزارة عن اسمى ايات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة.