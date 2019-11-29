شكرا لبحثكم عن خبر الهجرة والجوازات تؤكد طباعة مليونين وخمسمائة ألف جواز سفر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات أنها طبعت أكثر من مليونين وخمسمائة ألف جواز سفر خلال الفترة من منتصف أبريل 2016 وحتى أواخر نوفمبر الجاري حسب رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء الركن محمد عبدالقادر الرملي.
وقال رئيس المصلحة في تصريحٍ صحفي 14 مركزًا لإصدار الجوازات خارج اليمن لدى السفارات والقنصليات المعتمدة، بالإضافة إلى تواجد سبعة مراكز في الداخل والمحافظات اليمنية، لافتًا إلى وجود استعدادات لافتتاح فروع جديدة بمحافظتي سقطرى والجوف.
وكشف رئيس مصلحة الجوازات عن توجيهات لجميع فروع المصلحة بالعمل وفق طريقة الحجز الآلي للجوازات؛ بهدف تنظيم المواعيد والتخفيف من الزحام، وتسهيل معاملات المواطنين، وإعطاء الأولوية والاهتمام بالمرضى والجرحى.
وطمأن الرملي المواطنين بوجود كميات كافية من جوازات السفر، تفي بحاجتهم، كما سيتم رفد فرع عدن بكميات من الدفاتر لتغطيه الطلب المتزايد؛ نتيجة توقف العمل في الفرع منذ أربعة أشهر، عقب الأحداث التي شهدتها عدن.
ودعا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي وسطاء، لضمان عدم تعرضهم للابتزاز من قبل ضعاف النفوس، الذين يستغلون ظروف الحرب، وحثهم على تقديم بلاغات إلى إدارة الرقابة والتفتيش ضد كل سمسار يثبت قيامه بابتزاز أي مواطن، مشددًا على مدارء الفروع بتفعيل الرقابة المستمرة في الفروع من خلال كاميرات مراقبة للحد من هذه الظواهر.
يذكر أن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية قد أعلنت قبل أيام عن استئناف عملها، الأحد الماضي، بتوجيهات مباشرة من مكتب رئيس الجمهورية، وباهتمام كبير من قبل رئيس الوزراء.
وأكدت قيادة رئاسة المصلحة تنفيذ التوجيهات بمعاودة العمل واستقبال المواطنين الراغبين بقطع جوازات السفر، وتسهيل كافة الإجراءات، وبذل أقصى درجات الانضباط الوظيفي للعاملين في فرع عدن؛ ليتسنى للمرضى وجرحى المقاومة الحصول على الجواز بكل يسرٍ وسهولة.
كما قدمت المصلحة أسفها واعتذارها للمواطنين؛ نظرًا لتوقف العمل في فرع عدن خلال الفترة الماضية، والتي كانت لأسبابٍ خارجة عن إرادة المصلحة.
يأتي ذلك في ظل جهود الحكومة اليمنية لتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، وكافة المحافظات الجنوبية، تنفيذًا لاتفاق الرياض.
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