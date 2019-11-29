شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع أعمال شغب غرب صنعاء بالقرب من منزل الرئيس هادي والمتظاهرون يهتفون ” ترحل إيران ” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت مظاهرات عنيفة وأعمال شغب في المباني التابعة لكلية الطيران بالإضافة إلى المباني التابعة لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي غربي العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر مطلعة "للمشهد اليمني " اليوم الخميس أن هذه المظاهرات اندلعت في عدد من المباني التابعة لكلية الطيران بالإضافة إلى المباني التابعة لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والتي تستخدمها المليشيا الحوثية كسجون تابعة لها .

وأضافت المصادر المطلعة والقريبة من هؤلاء السجناء ان عدد كبير من السجناء قاموا بمظاهرات منددة بالمليشيا الحوثية وقاموا بمحاولة كسر عدد من الأبواب في هذه السجون المستحدثة نظرا لمعاملتهم السيئة وسجن أغلبهم بدون أي أسباب عدى محاولة إخضاع الناس للقبول بالمليشيا .

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وأكدت المصادر أن المتظاهرين المساجين رددوا شعارات يرحل إيران ..يرحل إيران في إشارة إلى مشرف الحوثيين في هذه السجون والمكنى أبو إيران والذي ينتمي إلى منطقة سفيان بمحافظة عمران .

الجدير ذكره أن الحوثيين يستخدموا المساجين كدروع بشرية ويتم وضعهم في مباني المعسكرات سواء في المباني التابعة لمعسكر السواد الحرس الجمهوري سابقا جنوب العاصمة أو المباني التابعة للطيران غربي العاصمة وغيرها دون أدنى مسؤولية حتى أنه عندما يقوم طيران التحالف العربي بالتحقيق يتم إخلاء هذه المباني من الحراسة ونقلهم إلى مناطق بعيدة بينما يتم ترك المساجين لتقرير مصيرهم المجهول .