شكرا لمتابعة خبر عن عاجل واخيرآ : أمير قطر يصعق الامارات ويقدم للملك سلمان عرض مغري تسيل له اللعاب ولا يمكن رفضه سيقلب الوضع في اليمن راسا على عقب من الشمال الي الجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشهر متاجر المملكة تثير جنون الجميع وتطلب من موظفيها النساء والرجال الظهور شبه عراة وبملابسهم الداخلية فقط ...شاهد النتيجة الصادمة شاهد : فتاة السعودية حسناء تكتب على جسدها رسالة صادمة لولي العهد السعودي .. وهذا نص ماورد فيها دراسة فإن : تفجر مفاجاة صادمة .. وتكشف عن 79% من السعوديين والإماراتيين يقاطعون مشاهير"السوشيال ميديا" لهذا السبب وزارة الدفاع القطرية .. تفاجئ الجميع وتكشف سبب زيارة "أرطغرل"العسكرية إلى الدوحة بعد "أردوغان" (شاهد صور وتفاصيل كاملة)

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