شاهد : مغترب يثير جنون السعوديين ويشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ويقوم بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع فتيات داخل الحافلة (فيديو صادم)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قبضت الجهات الأمنية السعودية على وافد “برماوي” الجنسية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر تهديده لفتيات داخل حافلة.

وكان المقطع الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد ظهر فيه الوافد يهدد فتيات ويتفاخر باعتدائه سابقاً على شخص. ونشر ناشطون تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي غاضبة تطلب بالقبض عليه ومعاقبته وترحيله .

كما نشر ناشطون الفيديو وهو يهدد الفتيات ويستعرض فتوته وعضلاته داخل الحافلة

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