شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إذا ظهرت هذة العلامات على جلدك.. إذهب للطبيب فوراً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كثيرًا ما نتجاهل حدوث تغييرات طفيفة على الجلد بين فترة وأخرى، قد يختفي بعضها دون علاج؛ لكن البعض الآخر يستدعي زيارة فورية للطبيب من أجل السيطرة على مضاعفات لا داعي لها.





وفي هذا السياق أوضحت الجمعية الألمانية للسكري، أن بعض المشاكل الجلدية قد تُنذر بالإصابة بداء السكري.

وأشارت الجمعية إلى التغيرات الصبغية، التي تظهر على شكل بقع مستديرة بنية اللون تبدو كالندبات على الساعد أو الساق أو القدم.

جديد الخليج 365:

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ووفق ما نقلته “سكاي نيوز”؛ فإن عدوى الفطريات الشديدة والعنيدة، على سبيل المثال تحت الإبط أو في منطقة الإربية (المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم، وعلى جانبي منطقة العانة) قد تشير إلى الإصابة بداء السكري.

لذا شددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض والعمل على ضبط نسبة السكر بالدم؛ حيث ستزول حينئذ البقع وستتماثل عدوى الفطريات للشفاء.