شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الشخصية المشهورة ‘‘طفاح’’ ؟؟ شاهدوا كيف كان مصيره المرعب اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز ، القبض على مالك سرحان ، الملقب بـ "طفاح " لتورطه بقضايا نهب أراضي وممتلكات عامة وخاصة بالمحافظة.

وذكرت مصادر محلية في تصريح صحفي، قبل قليل، أن الأجهزة الأمنية أودعت المتهم "طفاح" سجن البحث الجنائي بمدينة تعز، بعد أدانته من قبل السلطات القضائية، في عدة قضايا نهب لأراضي وممتلكات عامة وخاصة بالمحافظة.



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جديد الخليج 365:

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وأوضحت المصادر بأن أحد وكلاء نيابة غرب تعز، وبدلاً من أن يلتزم بالنظام والقانون ويدعم سير العدالة وتنفيذ أحكام وأوامر القضاء، قام بمحاولات حثيثة للتوسط لإخراج المتهم مالك سرحان، من السجن .

وأضافت المصادر ، بأنه حال ما وصل الى مسامع وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، ووكيل المحافظة عبدالحكيم عون، قيام أحد وكلاء نيابة غرب تعز، بمحاولة إطلاق سراح المتهم، سارعا بالتدخل وأوقفا تلك المحاولات والوساطات".

وأكدت المصادر بأن الوكيل أول محافظة تعز المخلافي، ووكيل المحافظة عون ، شددا على الأجهزة الأمنية بعدم إطلاق سراح "طفاح" ، وبتنفيذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كما شدد الوكيلان، على ضرورة أن يشمل تنفيذ النظام والقانون كافة المتنفذين والناهبين للأراضي والعقارات والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.