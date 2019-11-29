شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن شركة نفطية سعودية تقوم بتنفيذ خط أنبوب النفط بالمهرة..(تفاصيل خطيرة) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف القيادي في إعتصام المهرة أحمد بلحاف عن شركة نفطية سعودية تنفذ إنشاءات في أحد المواني في المهرة.
جديد الخليج 365:
وقال مسؤول التواصل الخارجي بإعتصام في تغريدة له على توتير رصدها "سقطرى بوست "أن السعودية تحت غطاء مشاريع شركة النفط اليمنية م/المهرة تعمل شركة ساسكو السعودية على تنفيذ انشاءات نفطية لصالح الرياض في ميناء نشطون بمديرية الغيظة ولازالت وأضاف بلحاف أن ذلك يأتي ضمن خطة الاحتلال السعودي لمد الأنبوب النفطي من الخرخير الى ميناء نشطون .
وأضاف أن هناك تفاصيل اوسع بخصوص هذا ينشرها لاحقاً على قوله .
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن شركة نفطية سعودية تقوم بتنفيذ خط أنبوب النفط بالمهرة..(تفاصيل خطيرة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.