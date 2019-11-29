شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن هبوط أول ثلاث طائرات قادمة من السعودية الى مطار صنعاء وهذا ماتحمله...صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حطت ثلاث طائرات خاصة في حرم مطار صنعاء الدولي، اليوم، قدمت من السعودية تقل 128 أسيراً حوثياً أطلق سراحهم التحالف العربي الذي تقوده المملكة في إطار مبادرة تتضمن أيضاً تسيير جسر جوي من المطار الخاضع لسيطرة الحوثيين.

جديد الخليج 365:

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وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت سابق، أنها ستنقل، يوم الخميس، 128 سجيناً يمنياً من السعودية إلى صنعاء، بعد يومين من إعلان التحالف العسكري بقيادة المملكة عن مبادرة لإطلاق سراح 200 أسير حوثي.

وقالت المنظّمة في تغريدة على "تويتر": "نعيد اليوم 128 محتجزاً من السعودية إلى صنعاء".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن، الثلاثاء، عن مبادرة لاطلاق سراح 200 أسير من الحوثيين والسماح بسفر مرضى من صنعاء.

ورحبت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بمبادرة التحالف وعبرت عن سرورها "أن يتم مراعاة الاعتبارات الإنسانية من أجل العائلات التي تنتظر عودة أحبائها إلى ديارهم".

وكان الحوثيون اتّفقوا مع الحكومة المعترف بها دوليا التي يدعمها التحالف، خلال محادثات في السويد في ديسمبر الماضي، على تبادل نحو 15 ألف أسير، لكن الاتفاق لم يبصر النور.

وأغلق التحالف العربي مطار العاصمة صنعاء أمام الرحلات الجوية، منذ 2016 باستثناء طائرات الاغاثة التابعة للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الانسانية.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.