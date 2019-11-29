عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبال شعبي حافل لرئيس الانتقالي الجنوبي لدى وصوله عدن صور وفيديو

الجمعة 29 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، أمس الخميس، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ حيث حظي باستقبال شعبي لافت.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اصطفاف جموع من جماهير العاصمة اليمنية المؤقتة لتحية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي عاد من جولة خارجية تخللها توقيع اتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية برعاية سعودية مطلع الشهر الجاري.

واصطفت الجماهير في المنطقة من مطار عدن الدولي وصولًا إلى مقر إقامة الزبيدي في حي جولدمور، بمديرية التواهي.

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وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك وصل إلى المدينة، الإثنين الماضي؛ تنفيذًا لاتفاق الرياض.

يتضمن الاتفاق تنفيذ جملة من البنود والترتيبات، بدأت بعودة رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك إلى عدن الإثنين الماضي لتفعيل مؤسسات الدولة، وتشكيل حكومة من 24 وزيرًا بالمناصفة (شمال وجنوب)، بالإضافة أيضًا إلى بنود عسكرية وأمنية، على أن تتولى السعودية الإشراف على التنفيذ في المرحلة المقبلة.

كما تضمن الاتفاق، عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق.

وينص الاتفاق، أيضًا، على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الأمني للاتفاق، كما يشمل وقف الحملات الإعلامية المسيئة من مختلف الأطراف.