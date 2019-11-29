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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. المقاومة الجنوبية تدك مواقع مليشيا الإخوان بمفرق الصعيد الجمعة 29 نوفمبر 2019 الخليج 365 دكت المقاومة الجنوبية، مواقع تابعة لمليشيا الإخوان الإرهابية في مفرق الصعيد بشبوة.

Advertisements وقالت مصادر إن المقاومة الجنوبية وجهت ضرباتها نحو المواقع الإخوانية بتلك المنطقة. وتزامنت الضربات الجنوبية مع تردد أنباء تفيد بتحرك بعض المليشيات الإخوانية المسلحة من مأرب باتجاه شبوة.

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