عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاهد.. مديرية حجر بحضرموت تستعد لتشغيل شبكة الهاتف النقال

الجمعة 29 نوفمبر 2019

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

تستعد مديرية حجر غربي مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، لتشغيل خدمة الهاتف النقال للمديرية حيز التنفيذ بعد جهود مضنية بذلها مدير عام المديرية المحامي انور محمد الشادلي.



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حيث بدأ عصر الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني نصب ابراج مزود شبكة الهاتف النقال "يمن موبايل" في منطقة المنتاق غربي مدينة حجر.

وشهدت حجر في أواخر إبريل الماضي، تدشين جسر منطقة المعابر الحيوي بكلفة بلغت مليون و800 ألف دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، وبمتابعات حثيثة بذلها مدير عام المديرية المحامي الشادلي.

وكان قد اكد مدير عام حجر في تصريح سابق "لليمن العربي"، أن المديرية ستشهد العديد من المشروعات التنموية التي تخدم المحافظة في الفترة القادمة، منها مشروعات جسور، ومشروعات خاصة بالمياه، إضافة إلى إدخال خدمة الهاتف النقال للمديرية، عقب تعثره لاسباب أخرى.