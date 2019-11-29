شكرا لمتابعة خبر عن السمة : يفاجئ الجميع ويكشف حقيقة اعتقال نجله ونجل الرئيس الراحل ”علي صالح“ في مطار ”سيول“ بكوريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جريمة مروعة اهتزت لها السموات والارض .. مجرم يمني يبيع ابنته الصغيرة 9 سنوات فقط ويسلمها لسجين محكوم عليه بالاعدام يفعل بها مايشاء داخل السجن الشرعية : تزف بشرى سارة للموظفين في كافة المحافظات عاجل : قرار جمهوري بتعيين محافظ لمحافظة عدن شاهد بالفيديو والصور .. لحظة وصول عيدروس الزبيدي يصل عدن قبل قليل

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