طلاب جامعة صنعاء يشكون ارتفاع رسوم تجديد البطائق السنوية لهذا العام

شكى طلاب جامعة صنعاء، من ارتفاع تكاليف رسوم تجديد البطائق الجامعية السنوية لهذا العام.

وقالت مصادر طلابية لـ"يمن شباب نت"، في الجامعة الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإنقلابية، "إن الجامعة، رفعت تكاليف رسوم تجديد البطاقة الجامعية السنوية لهذا العام في جميع الكليات، من 3 ألف ريال، إلى 4500 ري، مسببة حالة من السخط في أوساط الطلاب".

وأشارت المصادر "إلى أن إدارة الجامعة أصدرت تعميما لطلاب الجامعة بسرعة تسديد الرسوم، وتجديد البطائق الجامعية، وتوعدت بمنع دخول الطلاب الغير المسددين ابتداءً من الأحد القادم".

واستنكر طلاب جامعة صنعاء، هذا القرار الذي يأتي في الوقت الذي يعيش فيه غالبية طلاب الجامعة تحت خط الفقر، حيث بات الكثير منهم يقطعون المسافات الطويلة مشياً على الأقدام للوصول إلى الجامعة؛ نظراً لعدم القدرة على توفير تكاليف المواصلات.



جدير بالذكر أن غالبية طلاب جامعة صنعاء يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية؛ نتيجة انعدام فرص العمل، وانقطاع الرواتب لأولياء أمورهم للعام الثالث على التوالي.

