شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الكهرباء يصدر قرارات وزارية خاصة بكهرباء ساحل حضرموت.. وثيقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - خاص أصدر وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد عبدالله العناني، القرارات رقم (66) لعام2019م.

وتقضي القرارات بتكليف كلا من: المهندس عبدالله فرج حمران مديراً عاماً لكهرباء ساحل حضرموت، والقرار رقم (67) بتكليف “علي محمد بافطيم” مديراً لإدارة العلاقات العامة لكهرباء ساحل حضرموت. وجاء ذلك في وثيقة رسمية تحصل "الخليج 365" على نسخة منها، مساء الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

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