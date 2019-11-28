أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:

بالصور.. مسؤول بتعز يشدد على دور القوى السياسية في إسناد جهود السلطات الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438152/ شاهد .. إحتفاء رسمي وشعبي بعودة القائد الزبيدي إلى العاصمة عدن الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438142/ عاجل.. القوات المشتركة تكسر هجوماً حوثياً شمال الضالع الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438140/ الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438138/ عاجل.. الفريق الحكومي بلجنة إعادة الإنتشار يعقد اجتماعا مع "جوها" في عدن الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438132/ دعوة من ثقافة تعز لكل المبدعين الراغبين بمشاركة إصداراتهم في معرض الكتاب الثاني ديسمبر 2019 الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438131/ الخدمة المدنية تعلن الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الإستقلال الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438130/ البحسني يكرّم الشخصيات والجهات التي أسهمت في اعادة تشغيل مطار الريّان الدولي الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438129/ Advertisements الخنبشي والبحسني يدشنان إشهار معهد حضرموت للغات الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438128/ الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من تصاعد العنف في الحديدة وتدعو لإيقافه الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438127/ مفوضية حقوق الإنسان: مقتل 31 شخص بالعراق خلال 48 ساعة الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438169/ استمرار انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. تعرف على الأسعار الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438168/ بالصورة.. خطأ إملائي في إحدى اللوحات الارشادية بالانجليزية في مطار الريان بالمكلا الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438167/ السلطة المحلية بحوف تتسلّم مولداً كهربائياً بقوة 1 ميجا الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438164/ مدير مكتب مياه الريف بالمهرة يستقبل المدير الجديد للبرنامج السعودي الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438163/ عودة الحياة لمطار الريان الدولي بالمكلا بعد 4 سنوات من التوقف.. تقرير متلفز الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438161/ بالفيديو والصور .. كيف أستقبل أبناء الجنوب اللواء عيدروس الزبيدي ؟ الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438159/ بالصور.. استمرار حملات التوعوية حول مخاطر الطريق والسلامة المرورية بتعز الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438158/ شرطة تعز تعزي في وفاة نائب مدير شرطة المعافر و٢ من مرافقيه الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438154/ بالصور.. شرطة تعز تعقد لقاء مع عقال الحارات في إطار قسم شرطة الباب الكبير الخميس 28 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438153/

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