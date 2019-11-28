شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استمرار انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. تعرف على الأسعار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء اليوم الخميس، وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء السعودي: 152 الدولار : 580 Advertisements الدرهم : 153 اسعار البيع السعودي: 153 الدولار : 585 الدرهم : 154 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. تعرف على الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.