شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصورة.. خطأ إملائي في إحدى اللوحات الارشادية بالانجليزية في مطار الريان بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي رصد محرر "الخليج 365" خطأ إملائي في إحدى اللوحات الارشادية المكتوبة باللغة الإنجليزية في مطار الريان الدولي بالمكلا.

Advertisements ويظهر في لافتة المغادرة المكتوبة كلمتها بالانجليزية أسفل مصطلح الكلمة بالعربية "Departur"، بدون الحرف الأخير للكلمة "e". والصحيح أن كلمة المغادرة باللغة الإنجليزية تكتب على النحو التالي "Departure". تجدر الإشارة إلى أنه لم يُلاحظ الخطأ الإملائي الموجود في اللوحة الارشادية من قبل الكثيرين حتى هذه اللحظة.

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