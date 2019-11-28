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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطة المحلية بحوف تتسلّم مولداً كهربائياً بقوة 1 ميجا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
تسلمت السلطة المحلية بمديرية حوف شرق محافظة المهرة مولداً كهربائياً بقوة (1) ميجاوات دعماً من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
مدير عام المديرية خلال استقباله وفد الهيئة العمانية ، اليوم، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي أحمد سعد القميري ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي سعيد علي مصدع ، أشاد بالدعم الذي تقدمه حكومة سلطنة عُمان للمهرة مشاريع خدمية وتنموية ومساعدات إنسانية وإغاثية عبر الهيئة ، موضحاً بأن حوف استفادت كثيرا من الدعم العماني ليس فقط في مجال الكهرباء بل في الصحة والمياه مما ساهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية بالمديرية.
وقال " نشكر الأخوة في الهيئة العمانية للأعمال الخيرية على اهتمامهم ودعمهم الأخوي المستمر ، فهم سباقون لفعل الخير وتربطنا بهم علاقات جيرة وأخاء أزلية ، وعند إدخال هذا المولد الكهربائي الجديد في الخدمة ستتعزز القوة التوليدية لمحطة الكهرباء وستتحسن الخدمة".
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