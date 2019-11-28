مدير مكتب مياه الريف بالمهرة يستقبل المدير الجديد للبرنامج السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

أستقبل مدير عام مكتب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة الأستاذ يوسف بن محيسن، اليوم الخميس ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المدير الجديد للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن فرع المهرة الاستاد سعيد الزهراني.

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وناقش الجانبان خلال اللقاء - الذي حضره مهندسو مكتب الهيئة - خطة تنفيذ مشاريع الآبار الارتوازية التي يمولها البرنامج في المحافظة واستكمال تنفيذ بقية مكونات الآبار من مضخات وخزانات وشبكات مياه وغيرها ، إضافة إلى تذليل الصعوبات والمعوقات التي رافقت العمل خلال الفترة الماضية.

كما ناقش اللقاء احتياجات المحافظة من الآبار ورفع بها مذكرة رسمية للأخوة في البرنامج السعودي بشأن الموافقة عليها وتمويلها ضمن مبادرات البرنامج لتوفير مياه الشرب للمواطنين في المناطق المحرومة.

وكان مدير عام مكتب مياه الريف يوسف بن محيسن قد رحب بالاخ سعيد الزهراني مديراً جديدا للبرنامج السعودي ، معبراً عن سعادته لهذه الزيارة التي تعكس حرصه على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء وبوتيرة أعلى في تنفيذ المشاريع حسب الدراسات والمواصفات العالمية.

وأشاد بن محيسن بالجهود الكبيرة التي بذلها البرنامج السعودي في تمويل العديد من مشاريع الآبار في المحافظة ، موجهاً الشكر والتقدير للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت على دعمه لنشاط مكتب مياه الريف وتنفيذ خططه وبرامج عمله ومتابعته وتوجيهاته لتذليل مجمل الصعوبات التي تواجه المكتب وإيجاد الحلول المناسبة. منطقة المرفقات