عودة الحياة لمطار الريان الدولي بالمكلا بعد 4 سنوات من التوقف.. تقرير متلفز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

شهدت مدينة المكلا، الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني استقبال أول رحلة جوية لطيران اليمنية، بعد إعادة افتتاح مطار الريان الدولي رسميا.



ويأتي وذلك بعد الإنتهاء من تأهيله وفق المعايير الدولية بدعم وتمويل سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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أما أهالي مدينة المكلا، فقد اعتبروا هذا الحدث، خبراً سعيداً ومفرحاً لكل أبناء حضرموت خاصة المرضى الذين تجشموا عناء الرحلات البرية إلى مدينتي سيئون وعدن لأكثر من أربع سنوات.

وأنشئت الصالات الخارجية بالمطار وفق مواصفات عالية وزودت بأجهزة حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبطبيعة الحال فإن إعادة تدشين المطار ستسهم في انعاش الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة، وتخفيف عناء السفر للمرضى.