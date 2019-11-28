ورد الان.. تعرف على أول رسالة انقلابية بعثها عيدروس الزبيدي الى الشرعية من مطار عدن (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قال مسافرون ان مراسيم غريبة أقيمت عصر اليوم في مطار عدن عند استقبال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. جديد "الخليج 365" Advertisements واكدوا ان قوة عسكرية فرشت السجاد الأحمر الرئاسي لرئيس الانتقالي الذي استعرض حرس الشرف كما لو أنه رئيس الدولة. وبحسب مراقبون فإن اقدام قوة عسكرية على اقامة مراسيم رئاسية كاملة عند استقبال الزبيدي القادم من العاصمة الاماراتية أبوظبي تعد رسالة واضحة للشرعية بأن هناك رئيس وحيد في الجنوب

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