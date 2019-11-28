عـــاجل : ولي العهد "محمد بن سلمان" السعودي يفاجئ الجميع ويوجه ضربة قاصمة للرئيس هادي والجنرال...

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عدن - ياسمين التهامي - وجه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ضربة قاصمة للرئيس والجنرال علي محسن الاحمر حيث التقى اليوم بنجل الرئيس السابق احمد علي في العاصمة الاماراتية ابو ظبي . وقالت سياسية مطلعة ان نجل الرئيس اليمني السابق التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على هامش لقاء الاخير بولي العهد الاماراتي محمد بن زايد . جديد "الخليج 365" Advertisements واشار المصدر ان الامير محمد بن سلمان ناقش مع العميد احمد علي سبل انهاء حرب اليمن واستئناف العملية السياسية في اليمن وانهاء المشروع الفارسي في اليمن.

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