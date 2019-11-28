شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطورة ..اشهر متاجر المملكة تثير جنون الجميع وتطلب من موظفيها النساء والرجال الظهور شبه عراة وبملابسهم الداخلية فقط ...شاهد النتيجة الصادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة ..اشهر متاجر المملكة تثير جنون الجميع وتطلب من موظفيها النساء والرجال الظهور شبه عراة وبملابسهم الداخلية فقط ...شاهد النتيجة الصادمة

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