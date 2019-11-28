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صنعاء - ياسمين الخيامي - انتبه ..اذا ظهر هذا الشيء على يدك او قدمك او اي مكان في جسدك فأنت مصاب بهذا المرض الخطير وعليك التوجه فور الى الطبيب دون ابطأ ( صورة مخيفة )

كشفت الجمعية الألمانية للسكري أن بعض المشاكل الجلدية قد تنذر بالإصابة بداء السكري. وأشارت الجمعية إلى التغيرات الصبغية، التي تظهر على شكل بقع مستديرة بنية اللون تبدو كالندبات على الساعد أو الساق أو القدم. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا قبل قليل...قيادي يمني يباغت الجميع ويرعب كل القطريين ويقسم بالله انه سيجعل نساء ورجال واطفال قطر يبكون ويذرفون الدموع من شدة القهر ( صورة ) في غاية الخطورة ..اشهر متاجر المملكة تثير جنون الجميع وتطلب من موظفيها النساء والرجال الظهور شبه عراة وبملابسهم الداخلية فقط ...شاهد النتيجة الصادمة ولي العهد السعودي يحسم أمره ويطيح بالرئيس هادي والجنرال الاحمر ويلغي الشرعية بكاملها ويستبدلهم بشخصية ضعيفة وهزيلة..لن تصدق من هو ( صورة + الاسم ) جريمة مروعة اهتزت لها السموات والارض ..مجرم يمني يبيع ابنته الصغيرة ( 9 سنوات فقط ) ويسلمها لسجين محكوم عليه بالاعدام يفعل بها مايشاء داخل السجن عاجل وهام..أمير قطر يصعق الامارات ويقدم للملك سلمان عرض مغري تسيل له اللعاب ولا يمكن رفضه سيقلب اوضاع اليمن شمالا وجنوبا راسا على عقب انتبه ..اذا ظهر هذا الشيء على يدك او قدمك او اي مكان في جسدك فأنت مصاب بهذا المرض الخطير وعليك التوجه فور الى الطبيب دون ابطأ ( صورة مخيفة )

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