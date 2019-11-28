شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : شاهد اول صورة للعملة الجديدة الموحدة بين السعودية والامارات ..ومن هو الزعيم الذي وضع عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مجلس التنسیق السعودي الإماراتي عن إصدار عملة رقمیة إلكترونیة محصورة التداول بین عدد من بنوك البلدین.

كما أعلن عن إنشاء مجلس الشباب المشترك تعزیزا للشراكة بین شباب البلدین وتبادل الأفكار بینھم. وشدد المجلس على ضرورة تعزیز الأمن السیبراني بین البلدین ودعم جھود الوقایة من الھجمات.

وكشف عن بناء مصفاة عملاقة لتكریر النفط الخام بطاقة إستیعابیة تبلغ 2.1 ملیون برمیل نفط یومیا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجـــل : شاهد اول صورة للعملة الجديدة الموحدة بين السعودية والامارات ..ومن هو الزعيم الذي وضع عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.