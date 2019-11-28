بالفيديو والصور .. كيف أستقبل أبناء الجنوب اللواء عيدروس الزبيدي ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

الخليج 365

حظي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، بإستقبال حافل لدى عودته مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة عدن، بعد زيارة خارجية ناجحة شملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .



وترأس اللواء عيدروس خلال زيارته السعودية، وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، في مشاورات جدة، استجابة للدعوة الكريمة من قبل قيادة المملكة، قبل أن يتوجه إلى العاصمة الرياض لحضور التوقيع على "اتفاق الرياض" بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، في الخامس من نوفمبر الجاري.

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كما تضمنت زيارة الرئيس الزُبيدي الخارجية، عقد سلسلة لقاءات هامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع سفراء عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها سُبل انجاح اتفاق الرياض، وجهود مكافحة الأرهاب، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الرئيس الزُبيدي، لدى وصوله مطار عدن الدولي، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، فضل الجعدي، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس والدكتور أنيس لقمان، نائب رئيس الجمعية الوطنية، ووكيلاء العاصمة عدن محمد سعيد المفلحي، ومحمد سعيد سالم، وعدد من رؤساء دوائر الأمانة العامة، ووكلاء عدد من المحافظات، وقيادات عسكرية وأمنية.

وقد أصطف جموع المواطنين على الطرقات رافعين أعلام دولة الجنوب ومرددين العبارات المرحبة بعودة اللواء عيدروس الزبيدي إلى عدن .