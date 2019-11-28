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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. استمرار حملات التوعوية حول مخاطر الطريق والسلامة المرورية بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
تعز - الخليج 365
لليوم الثاني رابطة رقي شباب وشرطة السير ومساهمة مجتمعية من قبل جامعة الجند تواصل حملات التوعية لطلاب المدارس ضمن برنامج السلامة المرورية مسؤولية الجميع.
وتحت شعار "السلامة المرورية مسؤولية الجميع" تستمر حملات توعوية وتثقيفية حول مخاطر الطريق والسلامة المرورية على عدد من مدارس مدينة تعز.
استمرت حملة السلامة المرورية لطلاب المدارس واختتام الاسبوع الاول بست مدارس في مديرة المظفر هي ١-مدرسة عائشه ٢-مدرسة الخير ٣-مدرسه الوحده عمد ٤-مدسة الوليد ٥-مدرسة الرشاد ٦-مدرسة اليرموك
وقد كانت حملة توعوية مرورية شاملة ومتكاملة ، فقد إشتملت على العديد من المحاور منها : إرشادات وتعليمات حول إستخدام الطرق ، والأسباب والمخاطر المؤدية إلى الحوادث المرورية ، وكذلك إحصائيات مسبقة لحوادث السير منها إحصائيات عالمية وإحصائيات على مستوى الجمهورية اليمنية ، وعلى مستوي محافظة تعز . والعديد من المحاور الذي لربما لا يتسع المجال لذكرهم .
وكذلك شملت الحملة على مداخلة لرجل المرور في كل مدرسه، تحدث عن ارشادات السلامه المروريه وآداب الطريق وكيفية الوقاية من الحوادث المروريه
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