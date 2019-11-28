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شرطة تعز تعزي في وفاة نائب مدير شرطة المعافر و٢ من مرافقيه  

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بمحافظة تعز، عن وفاة نائب مدير شرطة المعافر و2 من مرافقيه. 

وفيما يلي ينشر "الخليج 365"، نص التعزية التي قدمها مدير شرطة المحافظة:

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة ونفوس راضية مطمئنة تلقينا نبأ وفاة كلامن  رائد/نائب مدير مديرية أمن المعافر ابكر سيف فارع سويد و٢ من مرافقيه وهم المساعد محمد يحيى يحيى حمود شمهان والمساعد/مروان عبدالله عبده فارع والذين وافتهم المنية إثر انقلاب الطقم الذي كانوا يستقلونه في منطقة التربة. 

وبهذا المصاب الجلل تتقدم ادارة عام شرطة محافظة تعز بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسر المغفور لهم بإذن الله سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهلهم وذويهم وجميع محبيهم الصبر والسلوان

انا لله وانا اليه راجعون

عميد / منصور عبد الرب الأكحلي  مدير عام شرطة محافظة تعز

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