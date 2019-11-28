بالصور.. شرطة تعز تعقد لقاء مع عقال الحارات في إطار قسم شرطة الباب الكبير   

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

الخليج 365

عقد صباح اليوم، بمبنى قسم شرطة الباب الكبير بمحافظة لقاء مع عقال الحارات في إطار قسم شرطةالباب الكبيروذلك لمناقشة الجوانب الأمنية.



ويأتي هذا بحضور مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط

وفي اللقاء تحدث العقيد سمير الأشبط على أهمية دور عقال الحارات في حفظ الأمن والإستقرار وحماية ممتلكات المواطنين وحفظ حقوقهم داعيا إلى ضرورة رصد كل المخالفات وأي أعمال أو إعتداءات تطال الممتلكات الخاصة أو العامة وأي أعمال تخل بالأمن والسكينة.

Advertisements

وتحدث العقيد الأشبط حول واجبات ومسؤولية عقال الحارات في حاراتهم حيث أكد بأن العاقل يعتبر رجل الأمن في نطاق حارته وتقع عليه مسؤولية كبيرة في حفظ الأمن فيها وتقديم الخدمات للمواطنين وتلمس احتياجاتهم.

كما شدد العقيد سمير الأشبط على ضرورة عمل العقال في نطاق حاراتهم وعدم التدخل في صلاحيات الحارات الأخرى بما يعزز نجاح العمل بالشكل المطلوب.

من جهتهم، عبر عقال الحارات عن تثمينهم للدور الكبير الذي تقوم به شرطة تعز في حفظ الأمن والإستقرار مبدين مؤكدين تعاونهم الكامل مع الأجهزة الأمنية والقيام بواجباتهم على أكمل وجه لما في ذلك المصلحة العامة.

حضر اللقاء مدير قسم شرطة الباب الكبير النقيب عبدالله الصلاحي.