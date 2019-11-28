- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. شرطة تعز تعقد لقاء مع عقال الحارات في إطار قسم شرطة الباب الكبير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
الخليج 365
عقد صباح اليوم، بمبنى قسم شرطة الباب الكبير بمحافظة لقاء مع عقال الحارات في إطار قسم شرطةالباب الكبيروذلك لمناقشة الجوانب الأمنية.
ويأتي هذا بحضور مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط
وفي اللقاء تحدث العقيد سمير الأشبط على أهمية دور عقال الحارات في حفظ الأمن والإستقرار وحماية ممتلكات المواطنين وحفظ حقوقهم داعيا إلى ضرورة رصد كل المخالفات وأي أعمال أو إعتداءات تطال الممتلكات الخاصة أو العامة وأي أعمال تخل بالأمن والسكينة.
وتحدث العقيد الأشبط حول واجبات ومسؤولية عقال الحارات في حاراتهم حيث أكد بأن العاقل يعتبر رجل الأمن في نطاق حارته وتقع عليه مسؤولية كبيرة في حفظ الأمن فيها وتقديم الخدمات للمواطنين وتلمس احتياجاتهم.
كما شدد العقيد سمير الأشبط على ضرورة عمل العقال في نطاق حاراتهم وعدم التدخل في صلاحيات الحارات الأخرى بما يعزز نجاح العمل بالشكل المطلوب.
من جهتهم، عبر عقال الحارات عن تثمينهم للدور الكبير الذي تقوم به شرطة تعز في حفظ الأمن والإستقرار مبدين مؤكدين تعاونهم الكامل مع الأجهزة الأمنية والقيام بواجباتهم على أكمل وجه لما في ذلك المصلحة العامة.
حضر اللقاء مدير قسم شرطة الباب الكبير النقيب عبدالله الصلاحي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شرطة تعز تعقد لقاء مع عقال الحارات في إطار قسم شرطة الباب الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.