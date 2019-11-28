شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. مسؤول بتعز يشدد على دور القوى السياسية في إسناد جهود السلطات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جددت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهداف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، مواصلة لخروقاتها السافرة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة في ظل صمت أممي مطبق.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام مليشيات الحوثي بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة في أوقات متفرقة اليوم.

وقالت المصادر، إن مواقع القوات المشتركة تعرضت للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر.

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وأشارت المصادر إلى قيام المليشيات بتكثيف إستهداف مواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 منذ الساعات الأولى لصباح يومنا هذا وحتى ساعات الظهيرة.

وتأتي هذه الخروقات والإنتهاكات الحوثية اليومية للهدنة الأممية في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات المتواصلة.