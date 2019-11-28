شاهد .. إحتفاء رسمي وشعبي بعودة القائد الزبيدي إلى العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

عاد عصر اليوم إلى العاصمة عدن، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء الركن، عيدروس قاسم الزبيدي، قادماً من دولة الإمارات العربية المتحدة .

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وعاد معه عدد من قيادات المجلس الإنتقالي على رأسهم نائب رئيس المجلس، الشيخ، هاني بن بريك، وأمين عام المجلس، أحمد حامد لملس .

وحظي اللواء عيدروس بإستقبال رسمي وشعبي حافل، حيث فرشت له السجادة الحمراء لدى وصوله مطار عدن الدولي .

كما أصطف المواطنون على شوارع الطرقات الرئيسية رافعين أعلام الجنوب إحتفالاً بوصول اللواء عيدروس .

وخلال إقامته في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، عقد اللواء عيدروس العديد من اللقاءات مع سفراء الدول الكبرى والدول الأوروبية، لبحث آلية تنفيذ إتفاق الرياض التي وقعها المجلس مع الحكومة في الخامس من الشهر الجاري .