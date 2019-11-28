شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الرويشان يوجة أقوى رد لـ"الحوثيين" بعد نشرها تقريرا يتهم هذه الدولة الخليجية باغتيال الرئيس... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد السياسي اليمني ووزير الثقافة السابق خالد الرويشان، على التقرير الذي نشرته مليشيا الحوثي الإنقلابية، والتي تتهم المملكة العربية السعودية بتنفيذ عملية اغتيال الرئيس اليمني الأسبق إبراهيم الحمدي، في العقد السابع من القرن الماضي.

وقال الرويشان رداً على المليشيات، "من فضلكم لاتدافعوا عن الحمدي وأيديكم ملطخة بدم البلاد".

جديد "الخليج 365"

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وأضاف الرويشان في منشور له على "الفيسبوك"، " لولا اغتيال الحمدي لما استطعتم أن تنقلبوا على الحكومة الشرعية وتقلبوا البلاد رئساً على عقب".

وأشار خالد الرويشان إلى أن التقرير الذي نشرته المليشيات لم يقل شيء جديد، وتابع معلقاً : "توقعنا شهودا أو أدلة أو وثائق، لكن التقرير لم يفعل .. فقط وضع في التقرير بهارات فحسب.. ووحدها البهارات لا تشبع جوعا".

وكانت مليشيا الحوثي نشرت أمس الثلاثاء، تقرير قالت إنه يكشف أدلة وحقائق تثبت تورط المملكة العربية السعودية في عملية اغتيال الرئيس "الحمدي"، ولكن تقريرها لم يأتي بشيء جديد، سوى أنه تناول الحدث من زوايا مختلفة.