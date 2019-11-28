الأمم المتحدة تؤكد سقوط 10 قتلى مدنيين بينهم نساء واطفال في هجوم سعودي على صعدة شمالي اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، اليوم الخميس، إن هجمات جديدة تسببت في مقتل المزيد من المدنيين في محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وأشار المكتب، في بيان له، إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين وجرح 22 آخرين، من بينهم أربعة أطفال وامرأة، خلال هجوم جوي وقع أمس الأربعاء، على سوق الرقو في مديرية منبه في صعدة.

وبحسب البيان، “يأتي هذا الهجوم بعد أسبوع واحد فقط من حادث مماثل تسبب في مقتل عشرة مدنيين في نفس المكان” لافتاً إلى أن العديد من القتلى والجرحى هم من الإثيوبيين الذين لقوا حتفهم بغارات جوية لتحالف العدوان السعودي الامريكي.

وقالت ليز غراندي، منسق الشؤون الانسانية في اليمن: “مع كل يوم، أصبح الثمن الناجم عن هذه الحرب لا يطاق. كل هجوم عشوائي على المدنيين هو انتهاك للقانون الدولي الانساني لامبرر له”.

وبحسب البيان، فقد وصل أكثر من 120 ألف و 600 شخص لاجئ ومهاجر من دول شرق أفريقيا إلى داخل الأراضي اليمنية هذا العام.