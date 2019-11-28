شكرا لمتابعة خبر عن اقوى رد ناري من اللواء جواس بشأن مأرب ورسالة حازمة لمن يحاول استهدافها او تشويهها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الدكتور معين عبدالملك: فخامة الرئيس يولي قضية المبعدين قسرا من وظائفهم اهتماما كبيرا وستعمل الجهود لحلها حملة عسكرية تنجح في توجيه ضربة موجعة للعناصر التخريبية بـ«مأرب» ومصدر محلي يكشف عن تنسيق بين فارس مناع وبن«هادي»..تفاصيل شاهد : لحظة وصول اسرى الحوثيين الى مطار صنعاء الدولي اليوم وردنا الان : مشهد صادم في السعودية.. العثور على طفلة رضيعة بمكة المكرمة (فيديو)

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