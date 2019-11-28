شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو صادم"العثور على رضيع ملفوف بكيس نفايات...حادثة مأساوية في مكة أثارت جدلاً واسعاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لعثور مواطن سعودي على رضيع ملفوف بكيس نفايات أسود بجانب مجمع مدارس حكومي بحي الزاهر في مدينة مكة المكرمة، جدلاً واسعاً في الشارع السعودي.

وتولى مركز شرطة جرول بمكة التحقيق في الواقعة التي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو وثق الحادثة.

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فيديو

مواطن يعثر على «رضيعة» ملقاه على الأرض في حي الزاهر بـ"#مكة"

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