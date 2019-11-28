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عدن - ياسمين التهامي - عاجل:"صورة" هذا مايحدث في مطار صنعاء...وصول اول موكب طائرات من السعودية

حطت ثلاث طائرات خاصة في حرم مطار صنعاء الدولي، اليوم، قدمت من السعودية تقل 128 أسيراً حوثياً أطلق سراحهم التحالف العربي الذي تقوده المملكة في إطار مبادرة تتضمن أيضاً تسيير جسر جوي من المطار الخاضع لسيطرة الحوثيين. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت سابق، أنها ستنقل، اليوم الخميس، 128 سجيناً يمنياً من السعودية إلى صنعاء، بعد يومين من إعلان التحالف العسكري بقيادة المملكة عن مبادرة لإطلاق سراح 200 أسير حوثي. جديد اب برس : مجتهد يفجر مفاجأه ويكشف عن امر خطير سيحدث في السعوديه نهاية الشهر الجاري...تفاصيل خطيرة Advertisements

وقالت المنظّمة في تغريدة على "تويتر": "نعيد اليوم 128 محتجزاً من السعودية إلى صنعاء". وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن، الثلاثاء، عن مبادرة لاطلاق سراح 200 أسير من الحوثيين والسماح بسفر مرضى من صنعاء. ورحبت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بمبادرة التحالف وعبرت عن سرورها "أن يتم مراعاة الاعتبارات الإنسانية من أجل العائلات التي تنتظر عودة أحبائها إلى ديارهم". وكان الحوثيون اتّفقوا مع الحكومة المعترف بها دوليا التي يدعمها التحالف، خلال محادثات في السويد في ديسمبر الماضي، على تبادل نحو 15 ألف أسير، لكن الاتفاق لم يبصر النور. وأغلق التحالف العربي مطار العاصمة صنعاء أمام الرحلات الجوية، منذ 2016 باستثناء طائرات الاغاثة التابعة للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الانسانية. ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً. وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

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